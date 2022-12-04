Apple ускорил планы по переносу части производства из Китая Фото: REUTERS

Компания Apple в последнее время в ускоренном темпе реализует планы переноса части своего производства за пределы Китая, об этом сообщили в газете Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.

По утверждению источников, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Кроме того, Apple стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», - отмечается в статье.

Издание подчеркивает, что такому решению компании Apple способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Как сообщал сайт KP.RU, производство смартфонов iPhone на заводе компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) сократится как минимум на 6 миллионов единиц из-за протестов сотрудников предприятия и ситуации с коронавирусом в Китае.