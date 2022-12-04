В Госдуме России прокомментировали планы Украины по срыву транзита аммиака Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя данные о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, заявил РИА Новости, что эти планы являются "бесчеловечными" и свидетельствуют о "неадекватности" команды украинского лидера Владимира Зеленского.

"Это одно из тех действий… указывающих на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве и возглавляется Зеленским… По поводу ситуации с аммиаком… это все события того же ряда”, - отметил Новиков.

Ранее стало известно, что Украина готовит провокацию, в целях сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, об этом РИА Новости сообщил военно-дипломатический источник. По информации источника агентства, на территории Одесского припортового завода "будут осуществлены направленные взрывы зарядов взрывчатки… в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара"ВС России".

Также ранее Минобороны РФ заявило о подготовке украинской стороной циничной провокации в Лисичанске. Как уточнили в ведомстве, в Лисичанске ВСУ готовят информационную провокацию с переодеванием тел погибших военных в гражданскую одежду.