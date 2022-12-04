Кадыров сообщил, что в Херсонской области задержаны планировавшие подрыв диверсанты

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших подрыв на освобожденных территориях, и получении от них ценных сведений.

"Зачистка населенных пунктов Херсонской области от украинских преступных элементов идет полным ходом ... Задержаны диверсанты, которые хотели вести подрывную деятельность на освобожденных территориях…", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также глава Чечни добавил, что удалось изъять десятки единиц оружия, в том числе, речь шла о гранатометах и взрывчатых веществах.

Ранее Кадыров сообщил об "успешной денацификации" диверсионно-разведывательной группы ВСУ возле Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР). Также он отметил, что "украинскому командованию предстоит пополнить и без того длинный перечень погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.