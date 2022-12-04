Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что страна проживет на запасах газа два месяца при отсутствии поставок Фото: REUTERS

В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца, сообщила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"У нас уже имеются запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок перекроют завтра", - уточнила она.

Напомним, молдавские запасы газа хранятся на Украине и в Румынии, так как у Кишинева своих хранилищ нет. По словам Гаврилицы, все действия, предпринимаемые властями в сфере энергетики, позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам, даже если компания "Газпром" прекратит поставки.

Ранее “Газпром” напомнил Молдавии о своем праве прекратить поставки газа. Как уточнялось, в дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться “только в виде соответствующих дополнений к контракту”.