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НовостиЭкономика4 декабря 2022 9:40

Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что страна проживет на запасах газа два месяца при отсутствии поставок

У страны есть запасы на 230 миллионов, уточнила политик
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что страна проживет на запасах газа два месяца при отсутствии поставок

Премьер Молдавии Гаврилица заявила, что страна проживет на запасах газа два месяца при отсутствии поставок

Фото: REUTERS

В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца, сообщила в эфире радио Moldova премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

"У нас уже имеются запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок перекроют завтра", - уточнила она.

Напомним, молдавские запасы газа хранятся на Украине и в Румынии, так как у Кишинева своих хранилищ нет. По словам Гаврилицы, все действия, предпринимаемые властями в сфере энергетики, позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам, даже если компания "Газпром" прекратит поставки.

Ранее “Газпром” напомнил Молдавии о своем праве прекратить поставки газа. Как уточнялось, в дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться “только в виде соответствующих дополнений к контракту”.