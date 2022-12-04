19FortyFive: гарантии безопасности для России остановят спецоперацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада могут положить конец конфликту на Украине, предоставив России гарантии безопасности, написало американское издание 19FortyFive.

Автор публикации Джек Бакби сослался на заявление главы Франции Эммануэля Макрона, где тот предложил США и Евросоюзу учитывать тревоги РФ при разработке новой системы безопасности в Европе.

"Противостояние на Украине может завершиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут его предложение", - отметил обозреватель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.