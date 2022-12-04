В Иране упразднили полицию нравов Фото: REUTERS

Власти Ирана упразднили полицию нравов на фоне большого числа протестов, прокатившихся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на генпрокурора.

"Генпрокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами", - цитирует Франс Пресс сообщение агентства ISNA.

Как отметил генпрокурор, она не имела "ничего общего с судебной системой".

По информации совета безопасности МВД исламской республики, минимум 200 человек погибли в последних беспорядках в Иране, при этом государственные и частные организации понесли свыше 200 миллионов долларов ущерба.

Ранее сообщалось, что Иран охватили массовые протесты после того, как цены на продукты подскочили, в среднем, в три раза. Так, жители нескольких городов, возмущенные увеличением стоимости растительного масла, молочных продуктов, хлеба и других ключевых товаров, массово вышли на улицы.