Сенатор Цеков заявил, что Западу не стоит питать ложных надежд о нехватке боеприпасов у России Фото: Александр КОЦ

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя РИА Новости сообщения западных силовых структур о якобы нехватке у России боеприпасов, заявил, что это все является ложью, призвав Запад "не надеяться".

"Россия расходует боеприпасы на Украине по своей необходимости, а отечественная оборонная промышленность в состоянии обеспечить все потребности военной спецоперации… все это ложь, пусть не надеются", - заявил Цеков.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на главу Национальной разведки США Аврил Хейнс сообщил, что российские войска на Украине якобы тратят боеприпасы быстрее, чем оборонная промышленность страны способна восполнять их запасы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.