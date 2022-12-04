Эксперт объяснил отсутствие конкурентов у российского «Авангарда»

Эксперт Леонков: США и Япония не смогут разработать ракету для противостояния гиперзвуковому «Авангарду» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и Япония не смогут разработать ракету, способную сбить российский гиперзвуковой блок «Авангард», так как сегодня не существует возможностей предсказать его траекторию полета, а также создать ракету, способную развить скорость в несколько десятков раз превышающую скорость звука. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Также эксперт прокомментировал статью «Никкэй» о совместном исследовании Японии и США технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

«В японских СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что «Авангард» является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача», - пояснил Леонков.

Кроме того, он подчеркнул, что для испытаний таких противоракет США и Японии потребуется создать соответствующую цель, то есть маневрирующий гиперзвуковой боевой блок, подобный «Авангарду», на что сегодня не способны даже высокоразвитые ВПК этих стран.

«Есть вариант решить эту задачу попроще - стрелять «в догон», чтобы ракета повторяла маневры цели и сбила ее. Но здесь вступают другие законы: для того, чтобы догнать и перехватить цель, скорость противоракеты должна быть в 1,5 раза больше. Наш «Авангард» развивает скорость в 27 чисел Маха, то есть американо-японская ракета должна летать быстрее скорости звука в 40 раз - это просто нереально», - отметил Леонков.

Он уточнил, что существующие образцы американских гиперзвуковых ракет смогли развить максимальную скорость в 5-6 чисел Маха.

Как ранее писал сайт KP.RU, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» сочетает в себе возможности межконтинентальной баллистической ракеты и маневрирующего боевого блока. Является самым быстрым боевым летательным аппаратом в мире. Первый пуск ракеты «Авангард» состоялся в 2011 году.

Финальное испытание «Авангарда» (перед началом серийного производства) было проведено в марте 2015 года.