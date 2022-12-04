Пользователи Twitter раскритиковали слова премьера Финляндии о США и Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter активно обсуждают слова премьер-министра Финляндии Санны Марин по поводу того, что Европа была бы в беде, если бы США не участвовали в конфликте на Украине.

"Соединенные Штаты не будут участвовать в конфликте на Украине напрямую, они только хотят, чтобы Европа действовала против России и стала слабой, в результате чего не смогла бы отказаться от американской нефти и газа", - отметил один из комментаторов.

"Европа как раз в беде, поскольку США действительно принимают участие в конфликте на Украине", - подчеркнул другой пользователь.

О том, что Европа недостаточно сильна, Санна Марин говорила в ходе пресс-конференции в Институте Лоуи во время визита в Австралию. По ее словам, Соединенные Штаты дают европейским государствам много вооружений и финансовой и гуманитарной помощи, а во всех проблемах она обвинила РФ, которая, по ее словам, бросила вызов "основанному на правилах мировому порядку".

Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за ошибки, которые привели к началу российской спецоперации. В соцсетях украинскому лидеру посоветовали как можно скорее пойти на прямые переговоры с РФ.