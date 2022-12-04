The Hill: США и Европу ждет историческое фиаско из-за потолка цен на нефть из России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение потолка цен на российскую нефть обернется для Соединенных Штатов и Европы провалом, написал Питер Доран в публикации для издания The Hill.

"Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. В настоящее время на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти… велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят", - отмечается в статье.

Также Доран добавил, что еще летом Соединенные Штаты и их союзники считали такой шаг элегантным решением проблемы по уменьшению доходов РФ, но сейчас ситуация стала совершенно иной.

Напомним, страны "Большой семерки", Евросоюз и Австралия с 5 декабря 2022 года вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что цены на российскую нефть взлетят до небес при попытке Запада ограничить ее поставки. Российский президент назвал “завиральными” идеи западных стран по ограничению поставок российского энергоносителя.