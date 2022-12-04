Dior провел в Египте первый в истории показ мод у пирамид Гизы Фото: EAST NEWS

Вечером в субботу французский модный дом Christian Dior провел первый в Египте первый в истории показ мод у подножия Великих пирамид Гизы. Об этом сообщили в министерстве туризма страны.

Модный дом представил футуристическую мужскую коллекцию осень-2023 Фото: EAST NEWS

На фоне главной египетской достопримечательности Dior показал ценителям моды свою новую футуристическую коллекцию осень-2023 для мужчин под названием Celestial.

Отмечается, что министерство гражданской авиации дало разрешение на посадку порядка 50 частных самолетов, которые доставляли гостей на мероприятие в международный аэропорт Сфинкс в городе Гиза.

Мероприятие прошло в субботу вечером Фото: EAST NEWS

А днем ранее была представлена еще одна коллекция - Dior x Denim. Ее показ прошел в Большом египетском музее древностей.

Шоу модного дома Dior стало вторым в 2022 году мероприятием, которые использовали для своих показов памятники древнеегипетского наследия в качестве фона. До этого, в октябре, главный дизайнер одноименной итальянской марки Стефано Риччи показал последнюю коллекцию в храме древнеегипетской царицы Хатшепсут в Луксоре.

Новая коллекция Dior пол названием Celestial Фото: EAST NEWS

Напомним, в конце ноября бренд Dior презентовал новую коллекции одежды и аксессуаров "Cruise 2023". Однако реакция пользователей в сети вызвала негодование. Все дело в том, что бренд Dior опубликовал видеоролик, где на кадрах показаны модели, которые позируют в светлых костюмах и длинных кружевных платьях на фоне заснеженных берез. Однако в соцсети комментаторы увидели в рекламе новой коллекции "русский след" и затравили Dior, обвинив бренд в поддержке России. Пользователи пришли к выводу, что "без русских никуда", даже в моде.