В Минприроды Дагестана объяснили массовую гибель тюленей

Фото: телеграм-канал Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

В Минприроды Дагестана прокомментировали массовую гибель краснокнижного тюленя в Каспийском море. Эксперты ведомства полагают, что основная причина гибели млекопитающих, скорее всего, связана с природными факторами. Об этом 4 декабря говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

- В результате вскрытий тюленей был собран большой объем проб, проведен детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса Covid-19, - уточнили в Минприроды.

Теперь все собранные материалы отправили на изучение в лаборатории Москвы и Астрахани. Специалисты также заверяют, что состояние внутренних органов погибших тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

Общее число найденных на берегу моря мертвых нерп в Дагестане выросло до 1700, пишет ТАСС.

В ведомстве напоминают, что выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Так, похожие случае были зафиксированы экспертами в 2012 и 2016 годах.