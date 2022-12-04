ТАСС: Страны ОПЕК+ решили не менять план по добыче нефти Фото: REUTERS

Министры стран ОПЕК+ (организация стран – экспортеров нефти) приняли решение сохранить действующий план по добыче нефти, который предусматривает сокращение производства на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября 2022 года.

- Такой же план. Без изменений, - заявил ТАСС источник в одной из делегаций. Как долго будет члены ОПЕК+ будут придерживаться данного плана, пока не уточняется.

Накануне агентство Reuters сообщало, что страны ОПЕК+ на съезде в Женеве утвердили ограничения по добыче нефти до 2 миллионов баррелей в сутки. Предполагалось, что действие лимита продлится до ноября 2022 года, пока не пройдет повторное совещание стран.

В начале октября этого года прошло заседание министров ОПЕК+. Представители организации собирались составить план по добыче нефти. В результате организация одобрила максимальное сокращение – на 2 миллиона баррелей в сутки. Это рекордное сокращение с 2020 года.