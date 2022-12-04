Владимир Путин выступит в Кремле по случаю Дня Героев Отечества 9 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выступит в Кремле на торжественном мероприятии по случаю Дня Героев Отечества, который состоится 9 декабря 2022 года, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Песков ответил утвердительно на вопрос агентства о том, имеется ли в графике президента данное мероприятие.

Кроме того, в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» сообщается, что президент России Владимир Путин на следующей неделе также проведет совещание с членами Совбеза РФ, посетит саммит Евразийского экономического союза в Бишкеке, проведет заседание президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и примет участие в церемонии награждения победителей конкурса «МыВместе».

Как писал сайт KP.RU, 1 декабря 2022 года Владимир Путин на встрече в центре «Сириус» заявил, что сложившаяся в мире ситуация побуждает Россию к внутреннему развитию.

Также Путин провел онлайн встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций, где пообщался с бывшим бойцом батальона «Сомали» Вадимом Сериком, который выразил благодарность за возвращение Донбасса в состав России.