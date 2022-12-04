NI: Политика Европы к России и Китаю противоречит интересам США

Политика Европы к России и Китаю противоречит интересам США Фото: REUTERS

Союзники США в Европе оказались не готовы полностью следовать за Вашингтоном в вопросах украинского кризиса и сдерживания Китая, об этом заявил экс-заместитель главы ВМС США Сет Кропси в издании National Interest.

«Соединенные Штаты столкнулись с серьезной проблемой, которую представили их собственные союзники... Европейская политика в отношении России и Китая противоречит американской политическому курсу», — сообщил Кропси.

По словам военного, Франция и Германия со времен холодной войны стремятся добиться большей независимости от США.

Кропси отметил, что это объясняет желание Парижа и Берлина приблизить урегулирование украинского кризиса, так как он привел к усилению вмешательства Вашингтона в европейские дела.

Кроме того, по его мнению, закон о снижении инфляции стал еще одним поводом для обострения трений между ЕС и Соединенными Штатами. Документ угрожает европейской промышленности, а Байден не предпринял никаких мер, которые помогли бы улучшить экономическую ситуацию его союзников.

Как сообщал сайт KP.RU, евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции (IRA). В Европе глубоко разочарованы протекционистским курсом Вашингтона, а данный закон грозит еще большим ухудшением и так тяжелой экономической ситуации в ЕС.

Кроме того, 27 министров финансов стран ЕС высказали опасения, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике.

Напомним, в августе 2022 года президент Байден подписал закон о снижении инфляции, который включает в себя и налоговую реформу.