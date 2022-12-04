GT: грандиозный прием Макрона в США противоречит реальным отношениям Парижа и Вашингтона

Грандиозный прием Макрона в США противоречит реальным отношениям Парижа и Вашингтона Фото: REUTERS

Грандиозный прием президента Франции Эмманюэля Макрона в США противоречит реальным отношениям Парижа и Вашингтона, об этом пишет китайское издание Global Times.

«Прием Макрона был великолепен. На ужин были поданы омары, голубой сыр из Орегоны, а почетный караул встречал политика, будучи одетым в форму 18 века. Это сильно контрастировало с разногласиями между США и Францией по различным вопросам и критикой США, с которой Макрон выступил перед поездкой», — говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что сейчас трансатлантические отношения переживают серьезный кризис. При этом у Соединённых Штатов нет ни желания, ни возможности восстановить их.

При этом обозреватель полагает, что «Франции, как и странам Евросоюза, следовало бы выступить против Америки, объявить стране бойкот, поскольку Штаты грубо нарушают принципы ВТО».

Кроме того, автор подчеркнул, что имеются не только разногласия по закону о снижении инфляции, Вашингтон также нанес удар Парижу год назад, когда из-за политики Байдена Австралия отказалась от много миллиардной сделки с Францией.

Как сообщал сайт KP.RU, 15 сентября 2021 года США, Британия и Австралия договорились о партнерстве в области обороны и безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что создание блока AUKUS направлено на развал системы АСЕАН.

Кроме того, евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу в отношении США из-за закона о снижении инфляции (IRA). Как отмечалось, в Европе глубоко разочарованы протекционистским курсом Вашингтона, а данный закон грозит еще большим ухудшением и так тяжелой экономической ситуации в ЕС.