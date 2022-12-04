В Латвии дом блогера из Украины Софьи Стужук закидали коктейлями Молотова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Популярный украинский блогер Софья Стужук сообщила, что на ее дом в Латвии неизвестные совершили нападение в ночь 4 декабря.

По ее словам, злоумышленники бросили в здание несколько коктейлей Молотова. В тот момент случившегося в здании находились пятеро детей

- Наш дом ночью закидали коктейлями Молотова, - написала она в своем телеграм-канале.

Девушка также показала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, что нападение произошло около трех часов ночи по местному времени. Сама Стужук уточнила, что было как минимум два броска, после чего неизвестный скрылся.

Напомним, блогер решила перебраться в Латвию еще весной этого весной этого года. Свой отъезд из Украины она объяснила тем, что не согласна с политикой киевских властей. Из-за своего поступка ей начали поступать угрозы в соцсетях.