Нацполиция Украины заявила о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

В Харьковской области повреждена железнодорожная инфраструктура, об этом сообщила Национальная полиция в Telegram-канале.

«Удары в очередной раз произошли в Купянском и Волчанском районах Харьковской области. В результате в Купянске-узловом повреждены дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура», - говорится в заявлении.

Как писал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года в Минобороны России сообщили, что вооруженные силы России развили успешное наступление в районе города Артемовск ДНР. Кроме того, как уточнялось, что в результате огневого поражения за сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военных и шесть боевых бронированных машин ВСУ.

Ранее было заявлено, что войска России перешли в наступление на Южно-Донецком направлении и был освобожден поселок Майорск на Донецком направлении.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России стали наносить удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры после совершенного ранее спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту.