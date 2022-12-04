Число погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 1700

Фото: телеграм-канал Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщил, что число погибших краснокнижных нерп, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, увеличилось до 1,7 тысячи.

При этом он уточнил, что признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено. Об этом заявил в беседе с ТАСС.

- Волонтеры ходят, считают, смотрят ... на данный момент обнаружили около 1,7 тысячи туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150-200 км, - объяснил Гапизов.

Также глава природоохранного центра предположил, что количество погибших нерп станет больше, поскольку сейчас их выбрасывает штормом на берег.

Ранее в Минприроды Дагестана прокомментировали массовую гибель краснокнижного тюленя в Каспийском море. Эксперты ведомства полагают, что основная причина гибели млекопитающих, скорее всего, связана с природными факторами. Специалисты также уточнили, что состояние внутренних органов погибших тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.