Кадыров показал видео зачистки Каменки-Днепровской в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, как проходит зачистка в Каменка-Днепровской в Запорожской области.

По его словам, зачистки идут планомерно.

- В этот раз бойцы ОМОНа "АХМАТ-Крепость" (на транспорте) и ОМОНа "АХМАТ-Грозный" максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская, - написал он в своем посте в телеграм-канале и опубликовал видео этого процесса.

По его словам, "наши парни действуют предельно аккуратно и быстро". Благодаря такому подходу удается свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава, уточнил Кадыров.

- Благодаря высоким боевым навыкам у наших парней этот процесс занимает буквально минуты. ....практически в каждом таком объекте силовики находят схроны с оружием и боеприпасами. Это ясно говорит о том, что националисты старательно готовились к диверсиям и всевозможным провокациям, - добавил политик.

На прошлой неделе Кадыров показал видео с зачисткой населенного пункта в зоне проведения спецоперации. На видео запечатлены вооруженные бойцы чеченского подразделения на бронированной технике, которые прибывают в населенный пункт и приступают к обследованию жилых помещений.