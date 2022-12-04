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НовостиОбщество4 декабря 2022 16:30

Умер Магомедали Магомедов, бывший председатель Госсовета Дагестана

Магомедали Магомедов умер на 93 году жизни
София ГОНЧАРОВА
Умер Магомедали Магомедов, бывший председатель Госсовета Дагестана

Умер Магомедали Магомедов, бывший председатель Госсовета Дагестана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 92 лет умер Магомедали Магомедов - бывший председатель Государственного совета Дагестана. О его смерти сообщил 4 декабря глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

- Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, - написал политик в посте.

Он также добавил, что дагестанцы всегда уважительно относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике.

Похороны Магомедова запланированы 5 декабря 2022 года. Они пройдут в селе Леваши, где родился политик.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в Дагестанской АССР. С 1979 года он работал в правительстве республики. В 1987 году его избрали председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года он стал председателем Госсовета Дагестана. Позже, в 2006 году, политик после встречи с Владимиром Путиным объявил о своей о досрочной отставке.