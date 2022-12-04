Умер Магомедали Магомедов, бывший председатель Госсовета Дагестана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 92 лет умер Магомедали Магомедов - бывший председатель Государственного совета Дагестана. О его смерти сообщил 4 декабря глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

- Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России, - написал политик в посте.

Он также добавил, что дагестанцы всегда уважительно относились к Магомедову, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в республике.

Похороны Магомедова запланированы 5 декабря 2022 года. Они пройдут в селе Леваши, где родился политик.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в Дагестанской АССР. С 1979 года он работал в правительстве республики. В 1987 году его избрали председателем президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, а в 1994 года он стал председателем Госсовета Дагестана. Позже, в 2006 году, политик после встречи с Владимиром Путиным объявил о своей о досрочной отставке.