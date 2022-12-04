Во Франции призвали "успокоить" Зеленского Фото: REUTERS

Депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал страны Европейского союза прекратить поставлять оружие Украине.

Политик убежден, что необходимо снять санкции, введенные против России, и "успокоить" украинского лидера Владимира Зеленского. В противном случае ситуация рискует привести к "экономическому суициду", предупреждает он.

- Этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Настал момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского, - заявил французский депутат в эфире телеканала Europe 1.

Дюпон-Эньян считает, что украинский конфликт "зашел не в то русло". В частности, это связано с тем, что ситуация ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.

Накануне в статье для Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе сообщил, что американский президент Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. По его словам, киевским властям пора готовиться к компромиссу, и одним из его условий может стать принятие Украиной "потери Крыма".