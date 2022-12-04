Минприроды Дагестана: Число погибших тюленей возросло до 2500 особей

Фото: телеграм-канал Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

В Минприроды Дагестана уточнили число погибших краснокнижных нерп, обнаруженных на побережье Каспийского моря. По данным ведомства, теперь их количество увеличилось до 2500 особей.

- Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики ... продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, - сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.

Уточняется, что тела погибших краснокнижных нерп обнаруживаются на разных локациях. Так, наибольшее число нерп обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

До этого руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщил, что число погибших краснокнижных нерп, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане, увеличилось до 1,7 тысячи. При этом он уточнил, что признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено.

Ранее в Минприроды Дагестана прокомментировали массовую гибель тюленей. Эксперты полагают, что основная причина гибели млекопитающих, скорее всего, связана с природными факторами.