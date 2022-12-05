Представитель Эрдогана Калын призвал к новой сделке между Западом и Россией

В команде Реджепа Эрдогана сделали важное заявление по поводу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С начала конфликта на Украине в мире фактически началась «холодная война» и она завершится только при условии новой глобальной сделки между РФ и Западом. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«То, что мы наблюдаем сегодня, это „холодная война 2.0“, и она началась с конфликта на Украине. Вероятно, она будет продолжаться другими методами: симметричной или гибридной войной. Возможно, так будет продолжаться до тех пор, пока ключевые стороны не установят параметры новой глобальной сделки», — отметил Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Под сторонами представитель имеет в виду Россию и страны Запада.

Ранее турецкий лидер Эрдоган неоднократно заявлял о желании организовать в своей стране личную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Эрдогана, он лично несколько месяцев искал возможность для организации подобной встречи, однако не так давно он официально признал, что на сегодняшний подобный прямо двусторонний диалог лидеров Москвы и Киева без участия каких-либо посредников становится попросту невозможен.

До этого в Стамбуле проходили организованные при посредничестве Эрдогана прямые российско-украинские мирные переговоры. Однако, по данным МИД РФ, по приказу своих западных партнеров Киев вышел из переговоров и фактически саботировал мирный процесс.