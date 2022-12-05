В Британии произошел любопытный политический курьез Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Консервативной партии Великобритании Надхим Захави обратился к работникам Национальной службы здравоохранения с призывом отказаться от забастовок, чтобы «не помогать» российскому президенту Владимиру Путину, сообщила влиятельная британская газета Independent.

«Сейчас время объединиться и послать очень четкий сигнал господину Путину, что мы не будем разделены таким образом», — подчеркнул он. По мнению Захави, забастовки подтверждают раскол в Британии, а сейчас нужно показать «единый фронт» против России. Однако слова главы консерваторов абсолютно не убедили медиков, которые посчитали заявление Захави лишь нелепой попыткой переложить ответственность за свои собственные многочисленные просчеты и ошибки на внешние факторы.

Ранее британские власти начали заявлять о том, что в ближайшее время страну ждут "суровые и тяжелые зимние месяцы". В этом некоторые политики даже начали публично обвинять Россию, заявляя о том, что якобы именно действия Москвы являются важным дестабилизирующим фактором для британской экономики (в частности, подобными высказываниями отмечались бывший премьер Британии Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан, а также их многочисленные менее известные политические соратники).

При этом в реальности, по данным экспертов, в тяжелой ситуации в экономике Соединенного Королевства и надвигающемся энергокризисе виноваты лишь некомпетентные действия британских властей.