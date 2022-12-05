Захарова ответила на заявление Вайкуле о том, что она и Пугачева содержали страну

Мария Захарова раскритиковала Лайму Вайкуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале хлестко ответила на слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и ее коллега по сцене Алла Пугачева содержали всю страну.

«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — пояснила высокопоставленный российский дипломат, возмутившись не имеющими отношения к действительности словами Вайкуле.

Вайкуле в одном из своих недавних интервью публично заявила о том, в то время как она получала около 130 рублей за концерт, якобы ее пластинки продавались миллионными тиражами, доходы от которых "шли на содержание всего СССР". Также на содержание страны, по мнению Вайкуле, якобы шли и доходы от продаж пластинок Пугачевой. Никаких доказательств правдивости своих утверждений певица приводить не стала, посчитав, что речь идет обо "всем очевидных фактах".

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин публично обратился к сбежавшим из России "страдальцам". Он заявил о том, что западные страны сначала отбирали имущество — яхты, виллы, автомобили и самолеты — у российских бизнесменов, а теперь арестовывают и их самих. Российский политик напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, которые были сказаны главой государства еще 20 лет назад. «Все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства», — подчеркнул спикер ГД и назвал эту фразу Путина пророческой.