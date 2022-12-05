На Украине объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в ночь на 5 декабря 2022 года ряде восточных областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Известно, что сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Информацию об объявлении воздушной тревоги в данных украинских региона (а также на территориях, находящихся под контролем боевиков ВСУ) уже официально подтверждают киевские СМИ - в частности, интернет-издание "Страна.ua".

Воздушная тревога зачастую объявляется в украинских регионах в преддверии нанесения Вооруженными силами РФ высокоточных ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры страны. Они, как неоднократно заявлял российский президент РФ Владимир Путин и другие представители высшего военно-политического руководства России, наносятся в ответ на многочисленные террористические действия со стороны киевского националистического режима.

Подобные удары российская армия начала активно наносить вскоре после того, как командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине был назначен генерал Сергей Суровикин.