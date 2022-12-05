Пользователи Twitter осудили замглавы МИД Украины Мельника, раскритиковавшего учебник за статью о Крыме

Андрей Мельник подвергся жесткой критике со стороны европейцев в социальных сетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter из Германии осудили экс-посла Украины в Германии, а ныне замминистра иностранных дел Андрея Мельника, который раскритиковал немецкий учебник по истории.

В разгневавшей украинского дипломата одной из глав данного учебника говорилось о том, что в 2014 году большинство жителей полуострова Крым в результате всенародного референдума проголосовали за присоединение к России. Дипломат Мельник публично упрекнул авторов за подобные заявления и призвал проверить все школьные пособия в ФРГ.

Однако рядовые немцы и представители общественности ФРГ не стали соглашаться с мнением дипломата Мельника, а раскритиковали его - по мнению жителей Германии, в обязанности замглавы МИД Украины точно не входит изучение и анализ немецких школьных учебников. По их мнению, Мельнику стоило бы заняться своими прямыми обязанностями, а не делать громкие заявления, которые находятся на грани вмешательства во внутренние дела Германии.

«Вместо того, чтобы читать лекции другим, я предлагаю сначала пополнить свои собственные исторические знания», — написал, в частности, в комментариях к твиту Андрея Мельника немецкий интернет-пользователь @DanutaHejman.

Ранее Мельник неоднократно попадал в эпицентр скандальных резонансных историй. Так, в частности, он публично называл действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а также открыто признавался в своих симпатиях к одиозному украинскому националисту Степану Бандере, которые известен своим сотрудничеством с нацистской Германией.