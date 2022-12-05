Экономист Гусев рекомендовал россиянам не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi

Россиянам дали важный совет по поводу оплаты товаров банковскими картами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН (Российского университета дружбы народов) Алексей Гусев рекомендовал россиянам ни в коем случае не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi.

В интервью, данном журналистам информагентства «Прайм», он напомнил, что гражданам ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам данные своей банковской карты. Гусев также рекомендовал не совершать какие-либо (в первую очередь, дорогостоящие) покупки на различных непроверенных интернет-сайтах и не оплачивать никакие заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi. Также пользователи, по словам Гусева, ни в коем случае не должны передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.

Эксперт в принципе призвал россиян сохранять бдительность и быть крайне осторожными при совершении каких-либо операций с банковской картой в сетях Wi-Fi, в общественных местах совершать и оплачивать покупки через публичные сети совершенно точно не следует.

Ранее в Роскачестве сообщили, что россияне все чаще покупают авиабилеты и туристические путевки онлайн. За последние 6 лет этот рынок вырос практически в 10 раз. Но и случаев мошенничества в интернете стало гораздо больше. Так, при покупке билетов на самолет через интернет россиянам нужно обращать внимание на наличие протокола "https" в верхней строке браузера. Он обеспечивает безопасное соединение с сервером, что важно при передаче конфиденциальной информации, например, паспортных данных. Кроме того, необходимо наличие изображения "замочка" в адресной строке. Отсутствие этих знаков опасно, особенно при подключении в публичным Wi-Fi-сетям. Мошенник имеет возможность создать сеть с похожим названием, в результате чего ваша личная информация окажется в чужих руках.