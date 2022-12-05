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НовостиЭкономика5 декабря 2022 0:28

Экономист Гусев рекомендовал россиянам не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi

По его мнению, подобные действия могут оказаться крайне небезопасными
Александр КИСЛОВ
Россиянам дали важный совет по поводу оплаты товаров банковскими картами

Россиянам дали важный совет по поводу оплаты товаров банковскими картами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН (Российского университета дружбы народов) Алексей Гусев рекомендовал россиянам ни в коем случае не оплачивать заказы банковской картой через публичный Wi-Fi.

В интервью, данном журналистам информагентства «Прайм», он напомнил, что гражданам ни в коем случае нельзя передавать третьим лицам данные своей банковской карты. Гусев также рекомендовал не совершать какие-либо (в первую очередь, дорогостоящие) покупки на различных непроверенных интернет-сайтах и не оплачивать никакие заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi. Также пользователи, по словам Гусева, ни в коем случае не должны передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.

Эксперт в принципе призвал россиян сохранять бдительность и быть крайне осторожными при совершении каких-либо операций с банковской картой в сетях Wi-Fi, в общественных местах совершать и оплачивать покупки через публичные сети совершенно точно не следует.

Ранее в Роскачестве сообщили, что россияне все чаще покупают авиабилеты и туристические путевки онлайн. За последние 6 лет этот рынок вырос практически в 10 раз. Но и случаев мошенничества в интернете стало гораздо больше. Так, при покупке билетов на самолет через интернет россиянам нужно обращать внимание на наличие протокола "https" в верхней строке браузера. Он обеспечивает безопасное соединение с сервером, что важно при передаче конфиденциальной информации, например, паспортных данных. Кроме того, необходимо наличие изображения "замочка" в адресной строке. Отсутствие этих знаков опасно, особенно при подключении в публичным Wi-Fi-сетям. Мошенник имеет возможность создать сеть с похожим названием, в результате чего ваша личная информация окажется в чужих руках.