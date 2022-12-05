Наемники из подразделений ВСУ оказались замешаны в страшных и циничных преступлениях Фото: из соцсетей

Полиция не стала наказывать двух наемников из Польши, изнасиловавших девушек в украинском городе Николаев. В возбуждении уголовного дела было отказано, сообщает информагентство РИА Новости со ссылкой на собственный знакомый с ситуацией в городе источник в пророссийском подполье Николаева.

"Польские наемники беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок", - подчеркнул собеседник агентства. Родители двух девушек, над которыми надругались иностранцы, обратились за помощью в полицию, но стражи порядка просто развели руками. Есть указание из Киева не обращать внимание на действия так называемых "союзников, воюющих за киевский националистический режим имени Владимира Зеленского", отметили они.

Ранее официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков публично заявил о том, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ и одиозных неонацистских формирований, согласно международному гуманитарному праву, не являются комбатантами. В связи с этим самое мягкое, что их может ждать - это длительные сроки тюремного заключения.

По словам представителя российского военного ведомства, в действительности никаких собственных идей и взглядов у наемников, вступивших в ряды ВСУ и украинских нацбатальнонов, нет, они прибыли на Украину только для того, чтобы "убивать славян за американские доллары".