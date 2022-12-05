Бывший сотрудник Белого дома Роберт осудил идею Латвии бомбить российские аэродромы

В США возмутились попытками Латвии развязать международный военный конфликт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Своим заявлением о поставке Украине оружия для поражения аэродромов России министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает к расширению военного конфликта и пересечению «красной линии». С таким мнением выступил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Он (Ринкевичс) призывает к расширению военного конфликта путем пересечения „красной линии“, которую не сможет игнорировать президент [России Владимир] Путин», — написал Робертс на своем сайте.

Ранее глава МИД Латвии Ринкевичс публично заявил о том, что боевикам Вооруженных сил Украины необходимо дать право наносить мощные удары по военным объектам, расположенным на территории России (в частности, по российским военным аэродромам). Впрочем, всерьез это заявление высокопоставленного латвийского дипломата, которое он сделал в интервью американскому агентству Bloomberg, на Западе никто воспринимать не стал.

Более того, некоторые близкие к Госдепу США источники Bloomberg даже выразили серьезную обеспокоенность в связи со словами главы МИД Латвии и предположили, что он своей инициативой фактически "пытается разжечь мировой военный конфликт", так как удары по расположенным на территории РФ военным объектам в любом случае однозначно не останутся без симметричного ответа.