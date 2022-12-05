Что произошло в ночь на 5 декабря

С 5 декабря начинается действие "нефтяных санкций" ЕС против России Фото: REUTERS

Эмбарго на поставку российской нефти в Евросоюз вступило в силу. Данное решение было официально анонсировано еще в ноябре текущего года, однако действовать оно начало лишь с 5 декабря.

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