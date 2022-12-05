Российские дроны-разведчики "Тахион" успешно применяются в спецоперации

БПЛА "Тахион" успешно применяются российскими войсками на Украине Фото: Из архива "КП"

Российские военные успешно применяют разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) "Тахион" в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники "Тахион", - уточнил собеседник агентства. - Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью".

Силовик добавил, что в ходе спецоперации дроны-разведчики "Тахион" подтвердили свою надежность.

БПЛА "Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 километров днем и ночью. Допускается работа в неблагоприятных условиях. Остается управляемым при скорости ветра до 15 м/с.

Беспилотник можно использовать в качестве ретранслятора связи. Устойчиво работает на высоте до 4 тысяч метров над уровнем моря при температуре от -30 до +40 градусов.

"Тахион" - достаточно компактный БПЛА, его длина не превышает 61 см, а размах крыльев равен двум метрам. Способен развивать скорость до 120 км/ч и находиться в воздухе до двух часов.