Военная поддержка Украины приведет Запад к глобальной конфронтации с Россией Фото: REUTERS

Идеализм западных стран в вопросе военной поддержки Украины грозит расширением конфликта до масштабной войны против России. Об этом заявил обозреватель Род Дреер в статье для The American Conservative (TAC).

Журналист обратил внимание, что всем несогласным с политикой НАТО "затыкают рты", а за вслух высказанное желание прекратить конфликт "прежде, чем он унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется" – иногда отворачиваются даже друзья и родственники.

Дреер подчеркнул, что продолжение военной поддержки Украины приведет к глобальной конфронтации с Россией и "обнищанию народов ради опосредованной войны с ней".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Патрик Бьюкенен выразил мнение, что Соединенные Штаты должны прекратить поставки вооружений на Украину, если риски вовлечения в конфликт превысят выгоду для Вашингтона.

По его оценке, Украину следует предупредить, что поставки вооружений могут прерваться, если Киев не захочет идти на переговоры с Москвой.

Напомним, глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что военная помощь Украине необходима, а также подчеркнул, что он лично подписывал документ, разрешающий поставки в страну вооружений.