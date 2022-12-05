Германия выделила 10 млрд евро на закупку американских истребителей F-35 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин выделил 10,5 млрд долларов на закупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение правительственный документ.

Как передает издание, Германия возьмет средства из специального фонда в объеме 100 млрд евро, который ранее был создан для лучшего снабжения немецких вооруженных сил. По данным издания, поставки запланированы на период с 2026 по 2029 год. Согласно документу, Берлин также планирует закупить ракеты класса «воздух-земля» и наземной инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое правительство приняло решение о сокращении некоторых программ по перевооружению Бундесвера. Как отмечалось причиной такого решения стала высокая инфляция в стране. Газета Handelsblatt писала о вероятности того, что на фоне инфляции запланированные ранее закупки вооружения стали более дорогостоящими, чем предполагалось, поэтому будет уменьшен заказ американских истребителей пятого поколения F-35.