Названа причина взрыва в жилом доме в Ярославле

Бытовой газ привел к взрыву в жилом доме в Ярославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ярославля подтвердили, что причиной ЧП в жилом доме №5 на улице Кузнецова стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник, 5 декабря 2022 года.

По словам мэра Артема Молчанова, людей под завалами нет. В пунктах временного размещения находятся 19 жильцов пострадавшего от взрыва дома, добавили в мэрии.

Из дома эвакуировали 44 человека, в том числе троих детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

В экстренных службах добавили, что в результате взрыва пострадал один человек. Ему оказывают медицинскую помощь.

Как ранее писал сайт KP.RU, в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области сообщили, что информация о взрыве газа поступила в 6:15 по местному времени. В результате обрушились кровля и чердачные перекрытия.