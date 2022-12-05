Литва поставит Украине партию артиллерийских снарядов натовского калибра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва поставит Украине артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм. Такое заявление в воскресенье, 5 декабря, сделал министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

«Литва отправит 155-миллиметровые снаряды для украинской артиллерии», - написал глава военного ведомства республики в Twitter.

Накануне, в субботу, 3 декабря, министр обороны Литвы заявил, что Вильнюс уже направил Киеву две отремонтированные самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, а также боеприпасы.

При этом в конце ноября этого года Анушаускас сообщил о принятом Литвой решение не передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, состоящие на вооружении армии республики. Такое заявление он сделал по итогам заседания госсовета обороны, отметив, что денежная помощь Вильнюса, которая была оказана Киеву, на данный момент превышает 640 миллионов евро, а военная оценивается в 232 миллиона евро.