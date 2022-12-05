МИД Германии надеется, что Индия поддержит потолок цен на российскую нефть

Анналена Бербок Фото: REUTERS

Германия надеется, что Индия поддержит ценовой потолок на нефть из России, который начал действовать в Евросоюзе, G7 и Австралии с 5 декабря 2022 года. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Отвечая на вопрос о росте закупок российской нефти Индией, Бербок отметила, что для соблюдения ограничения совсем не обязательно публично заявлять об этом.

"Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналист Питер Доран уверен, что введение потолка цен на российскую нефть обернется для Соединенных Штатов и Европы провалом. По его оценке, ограничение стоимости ресурса имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско.

Напомним, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.