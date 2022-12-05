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НовостиЭкономика5 декабря 2022 5:39

МИД Германии надеется, что Индия поддержит потолок цен на российскую нефть

Бербок заявила, что для соблюдения ограничения не обязательно публично заявлять об этом
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Германия надеется, что Индия поддержит ценовой потолок на нефть из России, который начал действовать в Евросоюзе, G7 и Австралии с 5 декабря 2022 года. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Отвечая на вопрос о росте закупок российской нефти Индией, Бербок отметила, что для соблюдения ограничения совсем не обязательно публично заявлять об этом.

"Партнеры могут оказывать поддержку, не соблюдая ее формально: покупая нефть ниже установленного предела", - подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналист Питер Доран уверен, что введение потолка цен на российскую нефть обернется для Соединенных Штатов и Европы провалом. По его оценке, ограничение стоимости ресурса имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско.

Напомним, Евросоюз окончательно утвердил потолок цен на нефть, происходящую из России. Соответствующий релиз опубликован в официальном журнале ЕС совместно с таблицей, в которой указана предельная цена на российскую нефть. Согласно документу, она составляет 60 долларов за баррель.