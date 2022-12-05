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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 5:46

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Ярославле

В результате взрыва пострадал один человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Ярославе

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Ярославе

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Ярославля приняли решение возбудить уголовное дело по факту взрыва бытового газа в одном из жилых домов города, в результате которого пострадал один человек. Об этом в понедельник, 5 декабря, заявила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщение, где уточняется, что уголовное дело заведено по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, взрыв произошел утром в понедельник, 5 декабря, на последнем этаже жилого трехэтажного здания 1960 года постройки. В результате происшествия один человек получил травмы. В региональном главке МЧС также заявили о том, что сообщения о взрыве поступили в 06:15, а в результате инцидента произошло обрушение чердачных перекрытий и кровли.