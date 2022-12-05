Власти США объяснили нехватку оружия для сдерживания Китая помощью Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону не хватает вооружения для сдерживания Пекина. Об этом пишет Politico со ссылкой на лидеров оборонной промышленности и властей США.

Как заявили высокопоставленные представители Пентагона и промышленности, истощение запасов вооружения связано с помощью Украине. Отмечается, что данные запасы рассматривались, как крайне важные для сдерживания Китая, а также других потенциальных противников на годы вперед.

«Наблюдая за тем, что происходит сейчас с истощением запасов вооружений, меня больше всего беспокоит то, что американская промышленная база не может просто взять и начать массовое производство по типу периода Второй мировой войны», - заявил генеральный директор компании по производству спутниковой съемки Maxar Дэн Яблонски, добавив, что невозможно давже массовое производство даже для регионального конфликта.

Кроме того, сообщается, что американское население недовольно обильным финансированием конфликта на Украине. Так, бывший сотрудник Министерства обороны США и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Элисса Слоткин сказала о том, что граждан США интересует, когда Вашингтон прекратит выделять Киеву миллиарды долларов, а также есть ли у таких действий конечная цель.