В Якутии более 2 тысяч семей уже распорядились 100 тысячами рублей на рождение ребенка

Фото: Артем КИЛЬКИН

За 11 месяцев юбилейного для Якутии 2022 года родилось 10622 ребенка: 5455 мальчиков и 5167 девочек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учрежденного главой Якутии Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР.

Только в ноябре этого года Якутия пополнилась 1 064 новыми жителями, в том числе 536 мальчиками и 528 девочками. И некоторые из них получили очень необычные имена!

Например, в Якутии появились мальчики по имени Агний, Альяса, Билол, Ерофей, Конон, Леонардо, Оскар, Рихард и Эркээни.

Редкими именами среди девочек названы Ангел, Велимира, Верджиния, Кайя, Лагерта, Марелла, Нина-Чиома, Томирис и Ярина.

Что касается популярных имен, то список в Якутии практически не отличается от общероссийского: из месяца в месяц своих позиций не сдают Лев, Михаил, Максим, Марк, Богдан, Дамир и Тимур. Среди исконно якутских имен популярны Айтал и Дьулуур. А популярными именами девочек в ноябре стали София, Аделина, Ева, Милана, Алиса, Мия и Виктория.

Как отметили в правительстве республики, по состоянию на 5 декабря 2022 года целевой капитал «Дети столетия» назначен уже 8461 семье. Из них 2210 семей уже распорядились деньгами на общую сумму более 188,6 миллионов рублей.

Чаще всего родители предпочитают на эти средства улучшить жилищные условия семьи. Это 1628 заявлений на сумму 135 миллионов 600 тысяч рублей. На втором месте — приобретение машины, такой опцией решила воспользоваться 541 семья на сумму 49 миллионов 500 тысяч рублей).

Другие семьи отправили капитал на развитие личного подсобного хозяйства, вклад в банках на имя ребенка, семейный отдых на территории страны и оказание высокотехнологичной помощи ребенку.

Напомним, целевой капитал «Дети столетия» выдается в Якутии в 2022 году всем детям, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Для этого оба родителя должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии. Целевой капитал назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребенка.

Отмечается, что оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению главы Якутии Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств — расширен.