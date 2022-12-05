Украина ведет боевые действия силами Запада, так как собственная экономика уже в руинах Фото: REUTERS

Украина ведет боевые действия силами Запада, что не имеет аналогов в истории и является "величайшим парадоксом". Об этом пишет обозреватель Витольд Модзелевский в издании Mysl Polska.

По его словам, сейчас экономика Украины "находится в руинах", и этот факт не могут скрыть ни цензура, ни хейтеры.

Киев не имеет собственных ресурсов для противостояния Москве и поэтому полностью зависит от воли западных стран, которые все еще не прекратили военной поддержки.

Но в то же самое время Запад боится задаться вопросом о последствиях украинского конфликта, пишет издание.

"Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Род Дреер пришел к выводу, что идеализм западных стран в вопросе военной поддержки Украины грозит расширением конфликта до масштабной войны против России.

По его оценке, продолжение военной поддержки Украины приведет к глобальной конфронтации с Россией и "обнищанию народов ради опосредованной войны с ней".

Напомним, журналист Хорди Кордоба заявил, что затяжной характер конфликта осложняет положение президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего его поддержка на Западе начинает ослабевать.

Как подчеркивается в статье, только США извлекают выгоду из сложившейся ситуации. При этом возрастает экономическая, энергетическая и военная зависимость ЕС от Вашингтона.