Врач-невролог посоветовала отказаться от кофе при упадке сил Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игорь Мацокин, врач-невролог сети клиник «Атлас» посоветовал отказаться от кофе при упадке сил. Многие идут именно этим путем и стараются компенсировать нехватку сил энергии именно этим способом.

Кофеин отлично стимулирует энергию, но часто пользоваться таким способом не стоит. Кофеин тонизирует, но при этом расходует резервы организма, а они небезграничны. С каждым разом иммунитет становится все слабее и все системы функционируют хуже.

- Кофе негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему, ускоряя сердцебиение, а за счет мочегонного эффекта повышается вязкость крови. Эти факторы, в свою очередь, повышают давление, — уточнил он «Газете.Ru».

Как побочное явление, могут развиваться головная боль, бессонница, нервозность и раздражительность. Но при этом кофе несет и положительное воздействие на организм.

- В умеренных объемах кофе обладает выражен антигипоксическим, противоопухолевым эффектом. А при регулярном употреблении кофе снижается риск болезни Паркинсона, — подытожил врач.

Есть также исследования, что люди, выпивающие четыре чашки кофе в день, имеют на 11 процентов меньше риски возникновения повреждения почек по сравнению с теми, кто кофе не пьет, сообщает ФАН.

Чтобы согреться в холодное время года, не следует злоупотреблять напитками с высоким содержанием кофеина. Может участиться сердцебиение при переизбытке кофеина в организме. К тому же такой напиток взбодрит лишь на короткое время, а затем захочется спать, пишет Life.