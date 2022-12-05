Алексей Кудрин принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию

Алексей Кудрин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение компании Яндекс стать советником по корпоративному развитию, отметив, что намерен совместно с менеджментом развивать корпоративную структуру нового холдинга.

«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга», - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что данная структура «обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».

Одной из своих главных задач Кудрин назвал помощь в том, чтобы «сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса», отметив, что в данной компании работают талантливые люди.

Напомним, Кудрин официально освободили с должности председателя Счетной палаты РФ 30 ноября текущего года. Как писал сайт KP.RU, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко косвенно заверила переход Кудрина в «Яндекс».