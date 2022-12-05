Зампред правительства ЕАО Костюк заявила, что Путин полностью владеет информацией о спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин полностью владеет данными о том, что происходит в рамках военной спецоперации на Украине, каждую рассказанную ему матерями военнослужащих историю он пропускал через себя, рассказала РИА Новости зампредседателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

“Он (Путин - прим. ред.) прекрасно владеет ситуацией. Он знает все… все принимает", - рассказала о своих впечатлениях о встрече Костюк, подчеркнув, что почти на каждое обращение от матерей "было дано практически как поручение: будет сделано вот это, вот это".

Путин 25 ноября 2022 года провел встречу с матерями военных, участвующих в военной спецоперации на Украине. На мероприятии присутствовала и Мария Костюк, сын которой погиб в августе возле села Спорное в ДНР при спасении сослуживцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.