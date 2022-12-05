Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь назвал словом года выражение на сленге "режим гоблина" Фото: pixabay.com

Оксфордский словарь английского языка впервые принял решение выбрать слово года при помощи общественного голосования. Таким образом, словом года стало выражение на сленге «режим гоблина». Об этом сообщается на сайте издательского отдела Оксфордского университета (Oxford Languages).

Понятие goblin mode («режим гоблина») является сленговым термином, которое Оксфордский словарь определяет как «поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям».

На странице конкурса отмечается, что впервые такое выражение было использовано в 2009 году в Twitter, однако «вирусным» оно стало гораздо позже - в феврале 2022 года, набирая популярность в ходе локдаунов пандемии коронавируса. Как уточняется, на данный момент, «режим гоблина» используется для описания настроения людей, отказавшихся возвращаться к «нормальной жизни» после пандемии и выступающих в сети против «недостижимых эстетических стандартов».

«Общественность высказалась! После начала голосования за Слово года среди людей, говорящих на английском языке, впервые в истории за последние две недели проголосовали 300 тысяч человек», - отмечают в издательском отделе Оксфордского университета.

В шорт-лист голосования также вошли понятия metaverse («метавселенная») и хештег #IStandWith («Я поддерживаю»). Напомним, в прошлом году словом года стала «вакцина».