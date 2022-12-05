Объемы поставок газа из Германии в Польшу по "Ямалу - Европе" упали до нуля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем поставок газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал - Европа упал до нуля в период с 06:00 до 07:00 по местному времени (с 08:00 до 09:00 мск) в понедельник, 5 декабря. Об этом говорят данные, которые размещены в понедельник, 5 декабря, на сайте немецкого газотранспортного оператора GASCADE.

По данным оператора, поставки газа в восточном направлении через газоизмерительную станцию «Мальнов», расположенную на границе Германии и Польши с 06:00 до 07:00 по местному времени 5 декабря 2022 года, были равны нулю.

Газопровод Ямал - Европа был одним из основных маршрутов «Газпрома» для поставок газа через Польшу, а также Белоруссию в Германию. Трубопровод проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его протяженность превышает две тысяч километров, и по нему через можно качать до 33 млрд кубометров голубого топлива в год.

В ноябре министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил об изъятии доли российской энергетической компании «Газпром» в операторе польской части Ямал - Европа компании EuRoPol GAZ.