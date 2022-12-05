Стоимость нефти выросла после введения потолка цен

Нефть начала расти в цене на фоне принятия ценового потолка в Евросоюзе и G7 Фото: REUTERS

Нефть подорожала после вступления в силу потолка цен на российское сырье. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC в понедельник, 5 декабря 2022 года.

Нефть марки Brent сейчас торгуется на рынках Азии по 86 долларов за баррель, что на 1% ниже, чем до ограничения, введенного Евросоюзом, странами "Большой семерки" (G7) и Австралией.

По данным западных журналистов, рост стоимости энергоресурсов связан с решением ОПЕК+ сохранить квоту добычи на прежнем уровне. План предусматривает снижение производства на 2 млн б/с с ноября 2022 года до конца 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о надежде Германии на то, что Индия поддержит ценовой потолок на нефть из России, который начал действовать в Евросоюзе, G7 и Австралии с 5 декабря 2022 года.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны создаст специальный механизм, запрещающий торговлю на условии ценового потолка на нефть. По его словам, Россия не будет продавать нефть по условиям ценового потолка. Не будет этого даже в том случае, если государству придется сократить добычу ресурса.