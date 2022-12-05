Властям Калифорнии рекомендовали выплатить более 223 тысяч долларов репараций темнокожим жителям Фото: REUTERS

Властям Калифорнии советуют выплатить свыше 223 тысяч долларов темнокожим жителям, которые пострадали из-за жилищной дискриминации. Об этом пишет The New York Times.

Как передает издание, целевая группа, которая представляет репарации, приняла решение о выплате, рассмотрев дела американцев, чьи предки жили в Соединенных Штатах в 1933 и 1977 годах. Под жилищной дискриминации в отношении темнокожих подразумевают выкуп за низкую стоимость, а также захват их собственности для строительства инфраструктуры.

Указывают на несколько способов выплаты репараций. Среди прочего, речь идет об оплате обучения, жилищного пособие или выдача полной суммы.

Напомним, в прошлом году власти небольшого городка Эванстон, расположенного в пригороде Чикаго, первыми в США приняли решение выплачивать реальные репарации потомкам чернокожих рабов за причиненные их пращурам страдания и лишения.