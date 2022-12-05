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НовостиВ мире5 декабря 2022 8:06

Властям Калифорнии рекомендовали выплатить более 223 тысяч долларов репараций темнокожим жителям

NYT: Властям Калифорнии рекомендовали выплатить более 223 тысяч долларов репараций темнокожим жителям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Властям Калифорнии рекомендовали выплатить более 223 тысяч долларов репараций темнокожим жителям

Властям Калифорнии рекомендовали выплатить более 223 тысяч долларов репараций темнокожим жителям

Фото: REUTERS

Властям Калифорнии советуют выплатить свыше 223 тысяч долларов темнокожим жителям, которые пострадали из-за жилищной дискриминации. Об этом пишет The New York Times.

Как передает издание, целевая группа, которая представляет репарации, приняла решение о выплате, рассмотрев дела американцев, чьи предки жили в Соединенных Штатах в 1933 и 1977 годах. Под жилищной дискриминации в отношении темнокожих подразумевают выкуп за низкую стоимость, а также захват их собственности для строительства инфраструктуры.

Указывают на несколько способов выплаты репараций. Среди прочего, речь идет об оплате обучения, жилищного пособие или выдача полной суммы.

Напомним, в прошлом году власти небольшого городка Эванстон, расположенного в пригороде Чикаго, первыми в США приняли решение выплачивать реальные репарации потомкам чернокожих рабов за причиненные их пращурам страдания и лишения.