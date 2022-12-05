В России снизилось число госпитализаций больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 5667 человек. Это следует из данных Оперштаба по борьбе с пандемией, опубликованных в понедельник, 5 декабря 2022 года.

Набольшее число случаев болезни выявили в Москве (958) и Санкт-Петербурге (807). Госпитализация пациентам потребовалась в 585 случаях, что на 19% ниже чем днем ранее.

"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах, - уточнили в Оперштабе. - Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны".

Количество выздоровевших, наоборот, выросло, составив 4 647 человек. Это на 1,3% больше, чем в воскресенье. Также зафиксировано 52 летальных исхода.

Как ранее писал сайт KP.RU, свиной грипп выявлен уже в 55 регионах России, штамм А(H1N1)-2009 преобладает среди всех вариантов вируса на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в ходе селекторного совещания во вторник, 29 ноября 2022 года.